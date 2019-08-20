Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)



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Эшли Грэм instagram / ashleygraham

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

31-летняя Эшли Грэм на прошлой неделе поделилась неожиданной новостью — американская plus-sizе-модель ждет первенца. Рассекретив свою беременность, звезда отправилась на Карибы. На курорте она показала, как изменилась ее фигура.

Модель в черном бикини поделилась забавным роликом с фолловерами в Instagram. «Дневной сон – это что-то новое и непередаваемое», – подписала видео Грэм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 19 Авг 2019 в 8:01 PDT

Поклонников растрогала сонная Эшли. «Хочу выглядеть также, когда забеременею!», «У этого ребенка будет самая красивая и вдохновляющая мама», «Ты такая милая, когда спишь», — прокомментировали они.