Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
Эшли Грэм
instagram / ashleygraham
Звезда порадовала поклонников откровенными фото
31-летняя Эшли Грэм на прошлой неделе поделилась неожиданной новостью — американская plus-sizе-модель ждет первенца. Рассекретив свою беременность, звезда отправилась на Карибы. На курорте она показала, как изменилась ее фигура.
Модель в черном бикини поделилась забавным роликом с фолловерами в Instagram. «Дневной сон – это что-то новое и непередаваемое», – подписала видео Грэм.
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Поклонников растрогала сонная Эшли. «Хочу выглядеть также, когда забеременею!», «У этого ребенка будет самая красивая и вдохновляющая мама», «Ты такая милая, когда спишь», — прокомментировали они.