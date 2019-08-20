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    Шоу-биз

    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)

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    <p>Эшли Грэм</p> <p>instagram / ashleygraham</p> - Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)

    Эшли Грэм

    instagram / ashleygraham

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    31-летняя Эшли Грэм на прошлой неделе поделилась неожиданной новостью — американская plus-sizе-модель ждет первенца. Рассекретив свою беременность, звезда отправилась на Карибы. На курорте она показала, как изменилась ее фигура.

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    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)
    Беременная Эшли Грэм обнажила округлившийся животик на пляже (видео)

    Модель в черном бикини поделилась забавным роликом с фолловерами в Instagram. «Дневной сон – это что-то новое и непередаваемое», – подписала видео Грэм.

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    Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

    Поклонников растрогала сонная Эшли. «Хочу выглядеть также, когда забеременею!», «У этого ребенка будет самая красивая и вдохновляющая мама», «Ты такая милая, когда спишь», — прокомментировали они.

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    модель
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