Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
Эшли Грэм
instagram / ashleygraham
31-летняя плс-сайз модель ждет первенца
Одна из самых знаменитых пышнотелых моделей Эшли Грэм встретилась со своей звездной подругой, 28-летней Эмили Ратаковски, чтобы примерить наряд из коллекции ее бренда.
Эшли надела облегающее платье кирпичного оттенка бренда Inamorata. Наряд идеально подчеркнул особенности округлившейся фигуры манекенщицы.
Будущая мама поделилась серией снимков с Эмили. Подруги позировали вместе с искренними улыбками. Инстадива не сдержалась и нежно прижалась к животу беременной модели.