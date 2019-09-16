Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток



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Эшли Грэм instagram / ashleygraham

31-летняя плс-сайз модель ждет первенца

Одна из самых знаменитых пышнотелых моделей Эшли Грэм встретилась со своей звездной подругой, 28-летней Эмили Ратаковски, чтобы примерить наряд из коллекции ее бренда.

Эшли надела облегающее платье кирпичного оттенка бренда Inamorata. Наряд идеально подчеркнул особенности округлившейся фигуры манекенщицы.

Будущая мама поделилась серией снимков с Эмили. Подруги позировали вместе с искренними улыбками. Инстадива не сдержалась и нежно прижалась к животу беременной модели.

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