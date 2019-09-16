  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток

    • Розсилка
    <p>Эшли Грэм</p> <p>instagram / ashleygraham</p> - Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток

    Эшли Грэм

    instagram / ashleygraham

    31-летняя плс-сайз модель ждет первенца

    Одна из самых знаменитых пышнотелых моделей Эшли Грэм встретилась со своей звездной подругой, 28-летней Эмили Ратаковски, чтобы примерить наряд из коллекции ее бренда.

    Эшли надела облегающее платье кирпичного оттенка бренда Inamorata. Наряд идеально подчеркнул особенности округлившейся фигуры манекенщицы.

    1 з 38
    на весь екран згорнути
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток
    Беременная Эшли Грэм примерила наряд Эмили Ратаковски: фото соблазнительных красоток

    Будущая мама поделилась серией снимков с Эмили. Подруги позировали вместе с искренними улыбками. Инстадива не сдержалась и нежно прижалась к животу беременной модели.

     Читайте также: Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ