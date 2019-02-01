Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса



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Бейонсе

В 2015 году певица объявила о том, что перешла на веганский образ жизни

Бейонсе редко оставляет подписи к своим постам в Instagram, но вчера сделала исключение. Под фото с логотипом компании Greenprint поп-дива призвала фанатов присоединиться к новому проекту в обмен на шанс выиграть пожизненный бесплатный вход на все ее концерты и шоу Jay-Z. На сайте проекта, который едва не сломался под натиском фанатов Queen B, красочно описана польза веганства для окружающей среды и обозначен вызов, брошенный поклонникам певицы. Участники могут пообещать стать веганами окончательно и бесповоротно, не есть животные продукты лишь в один из приемов пищи или устроить «понедельники без мяса».

Неизвестно, каким образом будут выбраны победители и как они докажут, что соблюдали правила, но ставки так высоки, что это никого не волнует. В комментариях фанаты восхищаются сознательностью Бейонсе и готовятся забыть о мясе: «Билеты на всю жизнь? По-моему, я только что стала веганом»; «Если Бейонсе думает, что ради ее концертов я откажусь от стейков, куриных крылышек и перейду на траву, то она абсолютно права». Фанатам из России можно не переживать, потому что в акции участвуют только граждане США.

Сотрудничество Бейонсе с Greenprint не стало большим сюрпризом: еще в 2015 году певица объявила о том, что перешла на веганский образ жизни.