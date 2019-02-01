  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса

    • Розсилка
    Бейонсе - Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе

    В 2015 году певица объявила о том, что перешла на веганский образ жизни

    Бейонсе редко оставляет подписи к своим постам в Instagram, но вчера сделала исключение. Под фото с логотипом компании Greenprint поп-дива призвала фанатов присоединиться к новому проекту в обмен на шанс выиграть пожизненный бесплатный  вход на все ее концерты и шоу Jay-Z. На сайте проекта, который едва не сломался под натиском фанатов Queen B, красочно описана польза веганства для окружающей среды и обозначен вызов, брошенный поклонникам певицы. Участники могут пообещать стать веганами окончательно и бесповоротно, не есть животные продукты лишь в один из приемов пищи или устроить «понедельники без мяса».

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса
    Бейонсе обещает пожизненные бесплатные билеты на свои шоу фанатам, которые откажутся от мяса

    Неизвестно, каким образом будут выбраны победители и как они докажут, что соблюдали правила, но ставки так высоки, что это никого не волнует. В комментариях фанаты восхищаются сознательностью Бейонсе и готовятся забыть о мясе: «Билеты на всю жизнь? По-моему, я только что стала веганом»; «Если Бейонсе думает, что ради ее концертов я откажусь от стейков, куриных крылышек и перейду на траву, то она абсолютно права». Фанатам из России можно не переживать, потому что в акции участвуют только граждане США.

    Сотрудничество Бейонсе с Greenprint не стало большим сюрпризом: еще в 2015 году певица объявила о том, что перешла на веганский образ жизни.

    Читайте также: Девять дней без сладкого: Дженнифер Лопес показала идеальный пресс. 
    образ жизни певица акции шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ