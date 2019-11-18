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    Шоу-биз

    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде

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    <p>Наряд подчеркнул восхитительные формы певицы</p> <p>Фото: instagram.com/beyonce/</p> - Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде

    Наряд подчеркнул восхитительные формы певицы

    Фото: instagram.com/beyonce/

    Звезда порадовала поклонников ярким луком

    38-летняя американская поп-звезда Бейонсе посетила светское мероприятия, на котором поддержала мужа, рэпера Jay-Z. Бей стала настоящей королевой вечера. Она выбрала облегающее сверкающее нюдовое платье на бретельках. Золотистый оттенок подчеркнул статус певицы. Яркой деталью образа дивы стал клатч в форме пачки денег, украшенный кристаллами Swarovski.

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    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Бейонсе похвасталась пышными прелестями в полупрозрачном наряде
    Фото: instagram.com/beyonce/

    Наряд подчеркнул формы певицы, а глубокое декольте – пышный бюст. Волосы королева Би оставила распущенными, а в макияже визажисты выделили ее природную красоту.

    Недавно Бейонсе похвасталась золотыми украшениями на зубах. Певица позировала в дерзком наряде с откровенным декольте. Она часто выходит в свет в роскошных украшениях с бриллиантами.

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