Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / ashleygraham

Звезда порадовала поклонников новыми фото

Знаменитая модель Эшли Грэм отпраздновала День Матери в Мексике, отдыхая от рабочих будней со своей мамой Линдой. Буквально неделю назад в разговоре с журналистами 31-летняя модель упомянула маму и поблагодарила ее за уверенность и любовь к своему телу, которые ей прививали с детства.

«Мама всегда говорила, что мое тело сможет изменить чью-то жизнь. И вот как все сложилось, столько людей теперь чувствуют, что я их представитель в модельном мире. Хотя иногда и у меня бывают дни, когда приходится смотреть в зеркало и напоминать себе, что я красивая, чудесная и смелая», – рассказала Эшли.



