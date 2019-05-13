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    Шоу-биз

    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже

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    instagram / ashleygraham - Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    instagram / ashleygraham

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    Знаменитая модель Эшли Грэм отпраздновала День Матери в Мексике, отдыхая от рабочих будней со своей мамой Линдой. Буквально неделю назад в разговоре с журналистами 31-летняя модель упомянула маму и поблагодарила ее за уверенность и любовь к своему телу, которые ей прививали с детства.

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    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    Без ретуши и фильтров: модель plus-size Эшли Грэм засветила целлюлит на мексиканском пляже
    instagram / ashleygraham

    «Мама всегда говорила, что мое тело сможет изменить чью-то жизнь. И вот как все сложилось, столько людей теперь чувствуют, что я их представитель в модельном мире. Хотя иногда и у меня бывают дни, когда приходится смотреть в зеркало и напоминать себе, что я красивая, чудесная и смелая», – рассказала Эшли.

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