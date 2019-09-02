Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье



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Моника Беллуччи instagram.com/monicabellucciofficiel/

Актриса подчеркнула формы нарядом любопытного кроя

Моника Белуччи умудрилась удивить гостей Венецианского кинофестиваля дважды. И это всего за один визит.

Публику немного озадачил внешний вид 54-летней актрисы на красной дорожке, которая хоть и оделась в наряд от Dolce & Gabbana. Но выглядела, словно пришла станцевать туда фламенко. Актриса остановила выбор на платье в пол алого цвета, отделанного оборками.

К слову, Моника появилась вместе со своим бывшим супругом 52-летним Венсаном Касселем. Но, как оказалось, воссоединение это – исключительно творческое. С 55-летним режиссером Гаспаром Ноэ они презентовали кинокартину «Необратимость» в новом прочтении. Поклонники обратили внимание, что экс-супруги старались не встречаться взглядами.

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