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    Шоу-биз

    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье

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    <p>Моника Беллуччи</p> <p>instagram.com/monicabellucciofficiel/</p> <div></div> - Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье

    Моника Беллуччи

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Актриса подчеркнула формы нарядом любопытного кроя

    Моника Белуччи умудрилась удивить гостей Венецианского кинофестиваля дважды. И это всего за один визит.

    Публику немного озадачил внешний вид 54-летней актрисы на красной дорожке, которая хоть и оделась в наряд от Dolce & Gabbana. Но выглядела, словно пришла станцевать туда фламенко. Актриса остановила выбор на платье в пол алого цвета, отделанного оборками.

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    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье
    Безупречная Моника Беллуччи покорила Венецию стильным выходом в алом платье

    К слову, Моника появилась вместе со своим бывшим супругом 52-летним Венсаном Касселем. Но, как оказалось, воссоединение это – исключительно творческое. С 55-летним режиссером Гаспаром Ноэ они презентовали кинокартину «Необратимость» в новом прочтении. Поклонники обратили внимание, что экс-супруги старались не встречаться взглядами.

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