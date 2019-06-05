Билл Гейтс и Уоррен Баффетт, поработали один день в американской закусочной (видео)



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Баффетт занимает в глобальном рейтинге Forbes третье место с состоянием $82,5 миллиарда. Билл Гейтс – на втором месте с состоянием $96,5 миллиарда

Основатель Microsoft Билл Гейтс и глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт попробовали себя в качестве работников закусочной сети Dairy Queen в Омахе, где в мае проходило ежегодное собрание акционеров Berkshire Hathaway.

Миллиардеры принимали заказы, учились делать мороженое и встречали гостей. Видео выложил у себя в блоге Билл Гейтс. Судя по ролику, Уоррен Баффетт не сразу справился с задачей сделать фирменное мороженое «Метель». Оно знаменито тем, что не выпадает из стаканчика, если его перевернуть. Сотрудники Dairy Queen перед подачей обязаны переворачивать каждую порцию, чтобы доказать уникальность их рецепта. Однако «Метель», которую сделал Баффетт, испытание на прочность не прошла. «За это получите две порции бесплатно», - пообещал сразу же миллиардер.