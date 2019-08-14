Билык до сих пор прячет «таинственного Валеру», подарившего ей Tesla за $50 тысяч. Но мы-то его уже давно знаем!



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Валерий Родин и Ирина Билык Источник: instagram.com/bilyk_iryna

«Украинская Мадонна» снова забыла уточнить личность Валеры, но журналисты нашли таинственного друга певицы

Украинский поп-идол 90-х Ирина Билык продолжает держать интригу вокруг подарившего ей автомобиль «таинственного Валеры».

Недавно в своем Инстаграме певица похвасталась дорогим подарком. На фото певица позировала у новенького электрокара Tesla вместе с таинственным мужчиной по имени Валера.

В эфире программы «Утро с Украиной» певица приоткрыла занавес и рассказала поподробней о щедром фанате.

По словам певицы, Валера – ее лучший друг и генеральный директор компании, которая выпускает мужскую одежду и аксессуары. А подарок мужчина сделал к 30-летнему юбилею пребывания Билык на сцене.

«Многие поклонники пишут, что я это заслужила. Поэтому я просто, как Золушка буду думать, что я заслужила», - поделилась Ирина Билык, забыв назвать фамилию Валеры и указать компанию, в которой он директор.

Забавно, что «украинская Мадонна» продолжает секретничать, ведь журналистам «Скотча» уже давно известно имя и должность щедрого друга Билык.

Таинственным другом оказался Валерий Родин - генеральный директор компании VD one, которая занимается выпуском классической мужской одежды, аксессуаров и обуви.

Валерий Родин. Фото:bablotube.tv

Журналисты связались с Валерием Родином и расспросили его о дружбе с Ириной Билык и об электрокаре, который он подарил певице. Валерий признался, что таким дорогим подарком хотел сохранить «свою эксклюзивность» в жизни Ирины. Ведь в следующем году звезда будет праздновать юбилей и таких подарков, он считает, будет еще множество.

«Я просто хотел быть первым, кто сделает Ирине такой подарок. Ведь в следующем году их будет очень много», - отметил Валерий.



