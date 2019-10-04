Бойфренд самой молодой миллиардерши изменяет ей с секс-бомбой (фото)



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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью instagram.com/kyliejenner/

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Трэвису Скотту приписали роман с секс-бомбой Рожан Кар, с которой Трэвис Скотт дружит много лет. Они поддерживают постоянные отношения. В апреле Рожан присутствовала на вечеринке музыканта, которую устроила для возлюбленного 22-летняя Кайли Дженнер.

Кар не раз выставляла напоказ свою связь со Скоттом, дразня Дженнер в социальных сетях. Она публиковала фотографии из тех же мест, где оказывался Трэвис, давая понять, что они вместе. 5 августа Кар обнародовала свое фото в казино. При этом певца заметили в игровом зале с такой же обстановкой. Кайли отписалась от секс-бомбы и заблокировала ее.

Рожан Кар

Кар поделилась этой новостью в Instagram stories. «Сколько раз в день ты блокируешь и разблокируешь меня, девочка», - написала она, добавив несколько смеющихся смайликов.