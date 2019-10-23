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    Шоу-биз

    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон

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    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон

    Мало кто знает, что актер не хотел соглашаться на съемки

    55-летний Брэд Питт был номинирован на премию «Эмми» за эпизодическую роль в культовом сериале «Друзья». Кинозвезда появился в девятой серии восьмого сезона, сыграв одноклассника Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон). По сюжету Брэд ненавидел героиню своей бывшей супруги.

    Создатель шоу Дэвид Крейн поделился деталями съемок, рассказав, что эпизода могло и не быть. Питт с трудом согласился на роль, потому что это был его первый опыт работы в такого рода проекте.

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    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон
    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон
    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон
    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон
    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон
    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон
    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон
    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон
    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон
    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон
    Брэд Питт боялся сниматься в эпизоде сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон

    «Он не решался, но только потому что никогда не появлялся на ТВ перед зрителями, а это очень специфический навык. Я думаю, это немного пугает, если раньше не делал такого», – поделился Крейн.

    На момент съемок эпизода Брэд и Дженнифер были в отношениях. По словам Дэвида, вся команда буквально преследовала актера, потому что все отчаянно хотели снять его и Энистон.

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