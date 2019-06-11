Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона



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Робин Гивенс

Робин Гивенс утверждает, что кое-что их действительно связывало

Бывшая жена знаменитого боксера Майкла Тайсона, актриса и модель Робин Гивенс, решила прокомментировать давние слухи об ее романе с Брэдом Питтом. Знаменитость приняла участие в ТВ-шоу «Смотри, что происходит» с Энди Коэном.

В своих мемуарах «Неоспоримая правда» 52-летний Тайсон утверждал, что однажды он подъехал к дому Гивенс и увидел ее в машине с Питтом. Кроме того, спортсмен заявлял, что застал Робин в постели с Питтом в то время, когда она еще была его женой.

Ведущая спросила модель, верно ли то, о чем написал ее бывший муж. Гивенс ответила, что отчасти – да.

«Что касается случая в машине – это правда. Я не читала его книгу, но то, что он застал нас в постели – чистая ложь, такого не было никогда», – решительно заявила Робин.