  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона

    • Розсилка
    Робин Гивенс - Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона
    Робин Гивенс

    Робин Гивенс утверждает, что кое-что их действительно связывало

    Бывшая жена знаменитого боксера Майкла Тайсона, актриса и модель Робин Гивенс, решила прокомментировать давние слухи об ее романе с Брэдом Питтом. Знаменитость приняла участие в ТВ-шоу «Смотри, что происходит» с Энди Коэном.

    В своих мемуарах «Неоспоримая правда» 52-летний Тайсон утверждал, что однажды он подъехал к дому Гивенс и увидел ее в машине с Питтом. Кроме того, спортсмен заявлял, что застал Робин в постели с Питтом в то время, когда она еще была его женой.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона
    Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона
    Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона
    Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона
    Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона
    Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона
    Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона
    Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона
    Брэда Питта заподозрили в интимной связи с экс-женой Майка Тайсона

    Ведущая спросила модель, верно ли то, о чем написал ее бывший муж. Гивенс ответила, что отчасти – да.

    «Что касается случая в машине – это правда. Я не читала его книгу, но то, что он застал нас в постели – чистая ложь, такого не было никогда», – решительно заявила Робин.

     

    актриса модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ