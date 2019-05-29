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    Шоу-биз

    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс

    Вокруг душевного состояния звезды то и дело разгораются скандалы

    37-летняя Бритни Спирс пытается держаться подальше от скандала, который разразился из-за ее проблем с психикой. В попытке пресечь слухи артистка даже вновь обратилась к читателям Instagram. «Для тех из вас, кто думает, что видео публикую не я. Специально для вас я сделала эту запись вчера. Вы ошибаетесь. Надеюсь, вам понравится», - говорит Спирс на первом ролике. На втором она примеряет несколько разных платьев, демонстрируя их подписчикам.

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    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини
    Бритни Спирс ответила на критику хейтеров снимком в бикини

    Позже звезда решила показать, как на самом деле проводит время. Она опубликовала собственное фото, сделанное в бассейне. Бритни в купальнике с принтом в виде полос зебры сидит на надувном матрасе-павлине. Она загорает, расслабленно закрыв глаза. Поза певицы выгодно подчеркивает ее подтянутое тело и стройный живот. Спирс действительно много времени проводит за тренировками.

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