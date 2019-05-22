Бруклин Бекхэм и Хана Кросс не скрывали страсть на красной дорожке в Каннах



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Бруклин Бекхэм и Хана Кросс

Наследник легендарного футболиста начал встречаться с моделью в конце прошлого года

20-летний Бруклин Бекхэм и 21-летняя Хана Кросс прилетели во Францию на Каннский кинофестиваль. Звездная пара посетила премьеру фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях. Влюбленные появились на красной ковровой дорожке в элегантных образах в стиле Джеймса Бонда.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм выбрал для выхода классический смокинг с бабочкой, а модель – черное кожаное платье в пол с разрезом. Дерзкий образ девушки дополнили босоножки, клатч, украшения, красная помада и новый цвет волос – Кросс стала брюнеткой.

Бруклин Бекхэм начал встречаться с моделью в конце прошлого года. Девушка успела сильно сблизиться с семьей молодого человека. Супруги Бекхэм даже решили выделить для нее место в своем новом особняке.