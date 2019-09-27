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    Шоу-биз

    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино

    • Розсилка
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино

    Звездный супруг хотел, чтобы актриса сидела дома и занималась детьми

    Известная американская актриса Деми Мур выпустила автобиографическую книгу «Наизнанку», в которой раскрыла множество подробностей личной жизни. В частности, там много воспоминаний о ее втором браке с популярным актером Брюсом Уиллисом. Напомним, голливудские звезды были женаты с 1987 по 2000 годы, у них родились трое дочерей.

    Звезда «Призрака» рассказала, что у пары был головокружительный роман, но «Крепкий орешек» хотел, чтобы она перестала сниматься в фильмах и сидела дома с детьми. Но Мур не пошла на это. Как и у супруга, у нее была невероятная карьера в Голливуде. Несмотря на разногласия, актерам долгое время удавалось сохранять брак. Не последнюю роль в этом сыграли их дети.

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    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино
    Брюс Уиллис запрещал Деми Мур сниматься в кино

    «Я думаю, что мы оба с самого начала были более заинтересованы в том, чтобы иметь детей, чем быть мужем и женой», – цитирует актрису издание The Sun.

    Пара рассталась после 13 лет брака. После этого по иронии судьбы Деми стала домохозяйкой, а Брюс – кормильцем семьи. Разорвав брак, они стали чувствовать даже большую привязанность друг к другу, чем ранее.

    Напомним, в 2005 году Мур вышла замуж в третий раз – за актера Эштона Кутчера. Перед этим она забеременела от него, но потеряла ребенка. Пара долгое время лечилась от бесплодия, а потом последовал скандальный развод.

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    дети актриса модель
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