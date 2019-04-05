Букмекеры назвали вероятных правителей Вестероса в финале «Игры престолов»



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За десять дней до премьеры поклонники делают ставки на любимых персонажей

В заключительном 8 сезоне «Игры престолов», который выйдет 14 апреля, персонажам предстоит забыть разногласия и объединиться в войне против Короля Ночи. Однако, поклонникам заранее интересно, кто в итоге займёт железный трон и станет королем или королевой Вестероса.

Издание The New York Times совместно с сайтом-тотализатором составило рейтинг из 12 героев «Игры престолов», которые с большей вероятностью выйдут победителями в схватке за власть. Большая часть поклонников сериала считает, что королем станет Бран Старк. Неожиданный выбор издание объясняет тем, что Трехглазый Ворон является ясновидящим, что поможет ему выжить. На троне сидело достаточно эгоистичных королей, поэтому фанаты сериала хотят видеть именно Брана правителем Семи Королевств. Его коэффициент составил 3:1.

На втором месте оказался Джон Сноу, немного отстав от брата – его вероятность сесть на железный трон приравнивается 3,5 к 1. По мнению аналитиков, это самый скучный выбор. Следом идет Дейенерис Таргариен. Благодаря драконам и жажде власти, её коэффициент расценивается как 5:1, однако, зрители опасаются, как бы «мать драконов» не стала похожа на своего сумасшедшего отца.

Джерело: teleprogramma.pro