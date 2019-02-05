Бывшая жена Алана Бадоева нашла работу в России



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Жанна Бадоева

Новый телерроект ведущей получил название «Жизнь других»

Звезда первых сезонов тревел-шоу «Орла и решки», которое выпускал скандальный телеканал «Интер», Жанна Бадоева запускает собственное шоу на главном пропагандистском рупоре страны-агрессора – «Первом канале». Проект получил название «Жизнь других» и будет специализироваться не на достопримечательностях разных стран, а на том, чтобы показать быт обычных людей. Сколько стоит детский сад в Сингапуре и почему там не выводят малышей на прогулку, как выглядит роддом в Амстердаме и чего стесняются жрицы любви с улицы красных фонарей, сколько зарабатывают гондольеры и где принято хоронить в Венеции.

«Меня всегда интересовала жизнь иностранцев изнутри, Что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду в месяц, как живется их пенсионерам. Этой простой информации нет нигде. Конечно, самая сложная часть нашей программы - найти героев, которые пустят к себе домой, честно расскажут о своих привычках и традициях, а также о ценах и зарплатах. И очень хорошо, что в нашей команде работают такие крутые специалисты, которые способны внедриться даже к инопланетянам», - рассказала Жанна Бадоева..