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    Шоу-биз

    Бывший уголовник Джереми Микс стал звездой Каннского кинофестиваля

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    Бывший уголовник Джереми Микс стал звездой Каннского кинофестиваля

    На торжественную церемонию он пришел без своей подруги Хлои Грин

    На красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля во Франции, настоящей звездой и неожиданным персонажем стал бывший американский уголовник, а ныне более чем успешная модель Джереми Микс.  «Самый красивый преступник планеты» продефилировал по красной ковровой дорожке вместе со своей коллегой по подиуму Андреа Сасу, а перед фотографами нежно обнимал ее.

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    Бывший уголовник Джереми Микс стал звездой Каннского кинофестиваля
    Бывший уголовник Джереми Микс стал звездой Каннского кинофестиваля
    Бывший уголовник Джереми Микс стал звездой Каннского кинофестиваля

    И это тоже стало своего рода сенсацией. Ведь давно известно, что у него давний роман с богатой наследницей Хлоей Грин, которая родил ему сына. Впрочем, злые языки поговаривают, что пара рассталась.

    Напомним, еще несколько лет назад Джереми, член одной из банд, промышлявшей темными делишками, сидел в тюрьме за незаконное хранение оружия. Когда калифорнийская полиция разместила его фотографию в Facebook после очередного задержания, Микс стал настоящей звездой. Потому, еще сидя в местах не столь отдаленных, он уже имел подписанные контракты в качестве модели. А позже возлюбленная Холя ввела его в высшие круги общества, познакомив с мировыми знаменитостями и богатейшими людьми.

     

    знаменитости модель
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