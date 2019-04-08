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    Шоу-биз

    Cамая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядеть нежно в откровенном наряде

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    Кайли Дженнер - Cамая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядеть нежно в откровенном наряде
    Кайли Дженнер

    Фолловеры оценили образ красотки

    21-летняя Кайли Дженнер порадовала поклонников кадрами в новом образе. Она позировала в леопардовом корсете с глубоким декольте и черной мини-юбке.

    Откровенный наряд подчеркнул соблазнительные формы звезды реалити. Кайли принимала женственные позы, поэтому фотографии получились изящными и нежными. Немалую роль сыграла подача - в черно-белой обработке снимки приобрели ретро-настроение.

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    Cамая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядеть нежно в откровенном наряде
    Cамая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядеть нежно в откровенном наряде
    Cамая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядеть нежно в откровенном наряде
    Cамая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядеть нежно в откровенном наряде

    В подписи Дженнер дала подписчикам несколько советов. Так, младшая сестра Ким Кардашьян заявила, что необходимо концентрироваться на хорошем, и тогда хорошее станет еще лучше. Звезда также отметила, что мы растем, проходя через испытания в жизни.

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    Джерело: Cosmopolitan

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