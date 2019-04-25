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    Шоу-биз

    Cамая влиятельная модель Victoria’s Secret рассказала, как есть по ночам и сохранить фигуру

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    instagram / angelcandices - Cамая влиятельная модель Victoria’s Secret рассказала, как есть по ночам и сохранить фигуру
    instagram / angelcandices

    Известная манекенщица рассказала о своем рационе питания

    В прошлом году «ангел» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол была признана самой влиятельной моделью в рекламной нише нижнего белья. 30-летняя звезда подиума действительно может похвастаться идеальным телосложением и не устает дразнить своих подписчиков «жаркими» снимками.

    О фигуре Кэндис, пожалуй, мечтает каждая девушка. Некоторые могут решить, что модель сидит на строжайшей диете и морит себя голодом, чтобы оставаться в форме. Однако это совершенно не так. Свейнпол в интервью одному из изданий «рассекретила» свой режим питания.

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    Cамая влиятельная модель Victoria’s Secret рассказала, как есть по ночам и сохранить фигуру
    Cамая влиятельная модель Victoria’s Secret рассказала, как есть по ночам и сохранить фигуру
    Cамая влиятельная модель Victoria’s Secret рассказала, как есть по ночам и сохранить фигуру
    Cамая влиятельная модель Victoria’s Secret рассказала, как есть по ночам и сохранить фигуру
    Cамая влиятельная модель Victoria’s Secret рассказала, как есть по ночам и сохранить фигуру
    Cамая влиятельная модель Victoria’s Secret рассказала, как есть по ночам и сохранить фигуру
    Cамая влиятельная модель Victoria’s Secret рассказала, как есть по ночам и сохранить фигуру
    Cамая влиятельная модель Victoria’s Secret рассказала, как есть по ночам и сохранить фигуру
    instagram / angelcandices

    Как оказалось, все дело в «волшебном» балансе. Звезда вовсе не намерена отказывать себе во всем и вся. «Все дело в сбалансированном питании. Просто важно, чтобы каждый последующий прием пищи был легче, чем предыдущий. Во время ленча я лучше съем что-то калорийное, чтобы мой организм сумел это переработать», - говорит она.

     «Ночью я ем что-то легкое, но завтрак обязательно должен быть обильным», - поясняет Кэндис. Что же, если бы такое «секретное оружие» помогло всем выглядеть как этот «ангел», то наверняка никто бы не пропускал не единого утреннего приема пищи, пишет Instyle.

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