Cardi B подала в суд на блогерш, назвавших ее проституткой с наркозависимостью



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Карди Би

Извиниться за клевету и опровергнуть сказанное девушки отказались

Две отчаянные американские блогерши перешли дорогу Cardi B, и, по данным портала TMZ, теперь им придется ответить за свой хайп в суде. На протяжении года девушки выпустили 23 видео, в которых так или иначе упоминали 26-летнюю рэпершу. В частности, в прошлом апреле одна из них предсказывала, что дочь Cardi родится умственно отсталой из-за наркотиков, которые она употребляла даже во время беременности.

Вторая блогерша в сентябре уточнила, что этими веществами были кокаин и экстази, а кроме того, Cardi занимается проституцией: «...эта номинированная на Грэмми шлюха, которая разносит по всем свой герпес». Позже блогерши нашли друг друга и объединили силы, выпустив видео обо всех грехах рэперши сразу.

Терпеть такую наглость Cardi отказалась, хотя и предоставила им возможность извиниться за клевету и опровергнуть сказанное, чего девушки делать не стали. Теперь решать, кто прав, будет суд.