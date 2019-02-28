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    Шоу-биз

    Целовались на площадке: звезды «Игры престолов» рассказали о своих отношениях

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    Целовались на площадке: звезды «Игры престолов» рассказали о своих отношениях

    Мэйси Уильямс и Софи Тернер украсили обложку мартовского номера журнала Glamour

    Звезды сериала «Игра престолов» предстали в калейдоскопе ярких образов от Louis Vuitton, Prada и Stella McCartney в фотосессии для глянца.

    Кроме этого, звезды дали интервью, в котором рассказали о своих отношениях. По сюжету фэнтазийной саги они играют сестер Арью и Сансу Старк. Однако и в жизни они очень близки и по-настоящему дружат. Софи призналась, что они служат друг другу поддержкой и опорой, и готовы всегда прийти на помощь друг другу.

     «Софи знает обо мне слишком много, чтобы не быть моим другом. Не могу сказать, сколько раз она помогла мне пережить разрыв с бойфрендами», - добавила Мейси.

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    Целовались на площадке: звезды «Игры престолов» рассказали о своих отношениях
    Целовались на площадке: звезды «Игры престолов» рассказали о своих отношениях
    Целовались на площадке: звезды «Игры престолов» рассказали о своих отношениях
    Целовались на площадке: звезды «Игры престолов» рассказали о своих отношениях

    Софи, которая собирается замуж за Джо Джонаса, также рассказала об их проделках на съемочной площадке «Игры престолов».

    «Люди всегда воспринимали нас как пару. Я имею в виду, что я одержима ей и даже отслеживала все хэштеги с именем Мейси Уильямс в Instagram! Хотя мы играем сестер, мы старались в каждой сцене поцеловаться, чтобы немного поддразнить остальных. Это заставляло их быть в тонусе и следовать сценарию», - цитирует Тернер издание Glamour.

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    Игра престолов
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