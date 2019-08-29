Что скажут родители? Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер позировала с обнаженной грудью



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Дочь голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер снялась топлес

23-летняя Айрленд Болдуин обожает эпатировать публику. Ее эксцентричные наряды, скандальные высказывания и эксперименты с имиджем часто приковывают внимание. Модель и актриса показала новое откровенное фото.

Айрленд позировала к комнате, сидя на белом кожаном диване. Из одежды на ней были только вельветовые капри коричневого цвета. Обнаженную грудь Болдуин слегка прикрыла ладонью.

Подписчики принялись обсуждать сексуальный образ Айрленд. Многим понравилась ее откровенность.

«Ого, красотка, вся в мать», «Да, схожесть с Ким очевидная, «Вот это фигура, мне нравится», «Папа с мамой ругать не будут? Но эффектная однозначно», «Потрясающая, мне бы такую талию», «Тату интересные», «Пикантно, как ты и любишь», – отметили фанаты Болдуин.

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