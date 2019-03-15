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    Шоу-биз

    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери

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    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери

    Звездная пара готовится к пополнению

    Уже в мае 38-летняя реалити-дива Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст станут родителями в четвертый раз. Об этом сначала сообщил источник из близкого окружения пары, а после на шоу Watch What Happens Live и сама Ким подтвердила, что скоро у них появится сын. Напомним, Кардашьян и Уэст воспитывают троих детей: Норт, Сейнта  и Чикаго.

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    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери
    Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери

    Третьего ребенка для пары вынашивала суррогатная мать – из-за проблем со здоровьем у Ким. В этот раз пара снова обратилась к услугам агентства. И, как сообщают инсайдеры изданию Mirror, услуга обошлась им почти в $70 тысяч, плюс ежемесячный перевод на счет беременной девушки – $4,5 тысячи.

     

    дети звезд дети Кардашьян Канье Уэст
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