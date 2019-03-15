Cтало известно, сколько Ким Кардашьян заплатила за услуги суррогатной матери



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Звездная пара готовится к пополнению

Уже в мае 38-летняя реалити-дива Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст станут родителями в четвертый раз. Об этом сначала сообщил источник из близкого окружения пары, а после на шоу Watch What Happens Live и сама Ким подтвердила, что скоро у них появится сын. Напомним, Кардашьян и Уэст воспитывают троих детей: Норт, Сейнта и Чикаго.

Третьего ребенка для пары вынашивала суррогатная мать – из-за проблем со здоровьем у Ким. В этот раз пара снова обратилась к услугам агентства. И, как сообщают инсайдеры изданию Mirror, услуга обошлась им почти в $70 тысяч, плюс ежемесячный перевод на счет беременной девушки – $4,5 тысячи.