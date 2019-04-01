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    Шоу-биз

    Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу

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    Дженнифер Энистон - Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу
    Дженнифер Энистон

    В последнее время у актрисы довольно плотный рабочий график

    50-летняя Дженнифер Энистон приняла участие в новой фотосессии, кадры с бэкстейджа которой накануне появились в сети. Звезда попала в объективы папарацци во время очередной модной съемки, которая проходила на одном из пляжей Малибу. На кадрах актриса предстает в черном латексном платье-халате с глубоким декольте, обнажающим ее грудь, и разрезом на ноге.

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    Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу
    Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу
    Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу
    Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу
    Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу
    Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу
    Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу
    Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу

    Образ Джен дополнили очки-авиаторы, серебристые лодочки и небрежная укладка - прямые волосы, развевающиеся на ветру. Партнером по съемке Энистон стал большой черный доберман, но он в кадр, к сожалению, не попал.

    В последнее время у актрисы довольно плотный рабочий график. Она уже несколько месяцев занята на съемках сериала Untitled Morning Show Drama, где играет телеведущую утреннего эфира, а также параллельно снимается в комедии «Загадочное убийство» (Murder Mystery).

     

    Джерело: Spletnik

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