Декольте и латекс: Дженнифер Энистон заметили на съемках в Малибу
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В последнее время у актрисы довольно плотный рабочий график
50-летняя Дженнифер Энистон приняла участие в новой фотосессии, кадры с бэкстейджа которой накануне появились в сети. Звезда попала в объективы папарацци во время очередной модной съемки, которая проходила на одном из пляжей Малибу. На кадрах актриса предстает в черном латексном платье-халате с глубоким декольте, обнажающим ее грудь, и разрезом на ноге.
Образ Джен дополнили очки-авиаторы, серебристые лодочки и небрежная укладка - прямые волосы, развевающиеся на ветру. Партнером по съемке Энистон стал большой черный доберман, но он в кадр, к сожалению, не попал.
В последнее время у актрисы довольно плотный рабочий график. Она уже несколько месяцев занята на съемках сериала Untitled Morning Show Drama, где играет телеведущую утреннего эфира, а также параллельно снимается в комедии «Загадочное убийство» (Murder Mystery).
Джерело: Spletnik