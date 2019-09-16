Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деми Мур и Эштон Катчер

Знаменитость решила открыть все карты в своей новой книге

Деми Мур и Эштон Катчер долгое время считались одной из самых красивых пар среди знаменитостей. Но все оказалось совсем иначе. Пара распалась, молодой актер выбрал себе возлюбленную ровесницу, с которой и продолжил строить семейное счастье. Поговаривали, что причиной разрыва стал выкидыш у Деми и ее неспособность иметь детей, но актриса спустя много лет решила откровенно рассказать о настоящих причинах расставания с молодым мужем.

Как сообщает Cosmopolitan, звезда готовит мемуары под названием «Наизнанку». В ней она собирается откровенно рассказать о своей жизни и разумеется не оставит в стороне жизнь с Катчером. Издание отмечает, что Мур намерена открыто рассказать о его изменах, которые и положили конец семейной идиллии.

Читайте также: Дакота Джонсон в прозрачном платье без белья появилась на кинофестивале в Торонто