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    Шоу-биз

    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера

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    Деми Мур и Эштон Катчер - Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур и Эштон Катчер

    Знаменитость решила открыть все карты в своей новой книге

    Деми Мур и Эштон Катчер долгое время считались одной из самых красивых пар среди знаменитостей. Но все оказалось совсем иначе. Пара распалась, молодой актер выбрал себе возлюбленную ровесницу, с которой и продолжил строить семейное счастье. Поговаривали, что причиной разрыва стал выкидыш у Деми и ее неспособность иметь детей, но актриса спустя много лет решила откровенно рассказать о настоящих причинах расставания с молодым мужем.

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    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера
    Деми Мур расскажет все об изменах Эштона Катчера

    Как сообщает Cosmopolitan, звезда готовит мемуары под названием «Наизнанку». В ней она собирается откровенно рассказать о своей жизни и разумеется не оставит в стороне жизнь с Катчером. Издание отмечает, что Мур намерена открыто рассказать о его изменах, которые и положили конец семейной идиллии.

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    актриса актер
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