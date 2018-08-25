День рождения Клаудии Шиффер: лучшие фото модели

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Клаудия Шиффер

25 августа — день рождения Клаудии Шиффер, которая долгие годы носила титул самой красивой девушки мира и самой высокооплачиваемой модели

Легендарной Клаудии Шиффер сегодня 48. Супермодель, актриса, филантроп, постоянный дизайнер американской марки TSE Cashmere и начинающая бизнесвумен, мама двоих очаровательных сыновей, Клаудия Шиффер никогда не признавала полумер: если подписывать первый рекламный контракт, то с Chanel, если появляться в кампаниях марки, то так эффектно, чтобы сделать бренд по-настоящему знаменитым, как это было с Guess, если сниматься для американского Vogue в 47 лет, то только в статусе супермодели всех времен и в компании таких же культовых Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон, Элейн Ирвин и Татьяны Патиц.

Еще Клаудия никогда не останавливалась: в 2015 году, спустя без малого 30 лет после начала карьеры, количество ее обложек перевалило за тысячу. Рекорд Гиннесса по числу появлений на обложке, конечно же, тоже за ней.

Vogue и Vanity Fair, GQ и Time, Versace и Dolce & Gabbana, Balmain и Giorgio Armani, Max Mara и Fendi, Prada и Bvlgari, Chloé и Louis Vuitton — лишь малая часть брендов, с которыми работала Клаудия Шиффер.

Тело Клаудии Шиффер в эпоху 90-х считалось эталоном: рост — 180 см, вес — 58 кг, грудь — 95 см, талия — 62 см, бедра — 92. Пресловутые 90-60-90 — это условное обозначения канона, который формировали на основе параметров Шиффер.

Много лет Клаудия была музой Карла Лагерфельда. В каждом интервью он повторял, что Шиффер — красивейшая из женщин! — как никто способна передать эстетику бренда Chanel, а ее провинциальность и наивное детское лицо только добавляет шарма арийскому образу.

Впрочем, едва на смену легендарной женственности 90-х пришла андрогинность, Лагерфельд со свойственной ему противоречивостью заявил, что Клаудия больше не соответствует веяниям эпохи и ее время прошло.