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    Шоу-биз

    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки

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    Дэвид Бекхэм - Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
    Дэвид Бекхэм

    Всего у легенды мирового футбола более 50 татуировок

    Популярный спортсмен Дэвид Бекхэм сделал себе как минимум две новых татуировки несколько дней назад. Так, маленькое и трогательное тату в форме сердечка можно увидеть на правой мочке уха Бекхэма. Второе тату заметить проще — оно больше, но на фото сливается с другими рисунками. Вторая татуировка в виде розы находится под правым ухом, на шее. Она появилась одновременно с первой.

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    Кстати, татуировки выглядят уже зажившими, так, что можно предположить, что сделал их футболист около недели назад, в конце февраля. Отметим, что у футболиста всего более 50 татуировок, и он регулярно добавляет новые. Мастер Бекхэма Марк Махони рассказывал ранее, что спортсмен не чувствует боли, и поэтому он идеальный клиент.

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    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки
    Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки

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    Джерело: teleprogramma.pro

    знаменитости татуировка шоу-бизнес
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