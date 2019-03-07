Дэвид Бекхэм тайно сделал две новых татуировки



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Дэвид Бекхэм

Всего у легенды мирового футбола более 50 татуировок

Популярный спортсмен Дэвид Бекхэм сделал себе как минимум две новых татуировки несколько дней назад. Так, маленькое и трогательное тату в форме сердечка можно увидеть на правой мочке уха Бекхэма. Второе тату заметить проще — оно больше, но на фото сливается с другими рисунками. Вторая татуировка в виде розы находится под правым ухом, на шее. Она появилась одновременно с первой.

Кстати, татуировки выглядят уже зажившими, так, что можно предположить, что сделал их футболист около недели назад, в конце февраля. Отметим, что у футболиста всего более 50 татуировок, и он регулярно добавляет новые. Мастер Бекхэма Марк Махони рассказывал ранее, что спортсмен не чувствует боли, и поэтому он идеальный клиент.

Джерело: teleprogramma.pro