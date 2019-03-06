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    Шоу-биз

    Дэвид Бекхэм в день рождения сына вспомнил, как они вместе выходили на футбольное поле

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    Дэвид Бекхэм - Дэвид Бекхэм в день рождения сына вспомнил, как они вместе выходили на футбольное поле
    Дэвид Бекхэм

    Спортсмен опубликовал архивное фото, на котором именинник еще маленький

    Легендарный футболист Дэвид Бекхэм публично, на своей странице в Instagram поздравил сына Бруклина с его 20-летием. Спортсмен разместил снимок, на котором Бруклину около четырех лет и он в футбольной форме вместе с отцом на поле.

    Под фото Бекхэм написал, что 20 лет назад «этот маленький человек вошел в нашу жизнь». Он признался, что когда их с Викторией сын рос, они гордились тем, каким он становится человеком и с какой страстью он все делает.

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    Дэвид Бекхэм в день рождения сына вспомнил, как они вместе выходили на футбольное поле
    Дэвид Бекхэм в день рождения сына вспомнил, как они вместе выходили на футбольное поле

    Публикация чуть больше, чем за сутки, набрала более двух миллионов лайков. В комментариях поклонники Дэвида присоединились к поздравлениям и заявили, что приятно видеть, когда сын и отец так хорошо общаются. «Крутая фотка, приятель!», «Такое прекрасное фото! Поздравляю вашего сына Бруклина», «Вы не изменились! Страшно представить, что это было столько лет назад!» — написали поклонники под публикацией. А сам Бруклин опубликовал в день рождения в своем аккаунте тоже свое детское фото, на котором он вместе с мамой и папой, в подписи он признался родителям в любви.

    дети звезд семья День рождения
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