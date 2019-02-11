Ди Каприо и Скорсезе снимут фильм по книге «Дьявол в белом городе»



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Леонардо Ди Каприо

Сюжет произведения строится вокруг жизни серийного маньяка и архитектора

Леонардо Ди Каприо и известный режиссер Мартин Скорсезе совместно с Paramount TV займутся экранизацией произведения Эрика Ларсона под названием «Дьявол в белом городе».

Как информирует популярный кинопортал Deadline, голливудский актер приобрел право на экранизацию книги Ларсона еще в 2010 году. В том же году стало известно, что режиссером киноленты станет Мартин Скорсезе. Будет ли Ди Каприо сниматься в фильме — пока не сообщается. Другие детали проекта, а также возможная дата выхода кинокартины на экраны, также пока неизвестны.

Произведение «Дьявол в белом городе» Эрика Ларсона повествует о серийном убийце и архитекторе – их судьбы оказались «навсегда связанными» после случайной встречи на Всемирной выставке 1893 года в американском Чикаго.