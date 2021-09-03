Дмитрий Гордон показал пикантный снимок с женой, но вскоре удалил его (фото)

На данный момент этого снимка в Инстаграме Гордона нет

Украинский бизнесмен и блогер Дмитрий Гордон поделился с поклонниками пикантным снимком, на котором засветил свою супругу Алесю Бацман в полуобнаженном виде. Знаменитость сделал селфи с возлюбленной, обнимая ее.

Сам ведущий в кадре позировал в яркой футболке. Соответствующее фото он опубликовал на странице в Instagram.

На снимке улыбающийся Гордон в оранжевой футболке обнимал полуобнаженную супругу Алесю. Ведущий прикрыл грудь возлюбленной руками. Женщина также улыбалась на камеру, а на ее лице виднелся яркий макияж с акцентом на глаза.

«Спокойной ночи, малыши!» – подписал фото знаменитость.

instagram.com/gordondmytro/

На данный момент этого снимка в Инстаграме Гордона нет.

Напомним, Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона» (с 1996 года). Его жена – известная украинская журналистка Алеся Бацман.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

«Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».