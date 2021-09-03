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    Дмитрий Гордон показал пикантный снимок с женой, но вскоре удалил его (фото)

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    Украинский бизнесмен Дмитрий Гордон - Дмитрий Гордон показал пикантный снимок с женой, но вскоре удалил его (фото)
    Украинский бизнесмен Дмитрий Гордон
    instagram.com/gordondmytro/

    На данный момент этого снимка в Инстаграме Гордона нет

    Украинский бизнесмен и блогер Дмитрий Гордон поделился с поклонниками пикантным снимком, на котором засветил свою супругу Алесю Бацман в полуобнаженном виде. Знаменитость сделал селфи с возлюбленной, обнимая ее.

    Сам ведущий в кадре позировал в яркой футболке. Соответствующее фото он опубликовал на странице в Instagram.

    На снимке улыбающийся Гордон в оранжевой футболке обнимал полуобнаженную супругу Алесю. Ведущий прикрыл грудь возлюбленной руками. Женщина также улыбалась на камеру, а на ее лице виднелся яркий макияж с акцентом на глаза.

    «Спокойной ночи, малыши!» – подписал фото знаменитость.

    instagram.com/gordondmytro/
    instagram.com/gordondmytro/

    На данный момент этого снимка в Инстаграме Гордона нет.

    Напомним, Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона» (с 1996 года). Его жена – известная украинская журналистка Алеся Бацман.

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    Теги: шутки курьез Дмитрий Гордон
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    Дмитрий Гордон показал пикантный снимок с женой, но вскоре удалил его (фото)