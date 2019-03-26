  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения

    • Розсилка
    <div class="sel_item">Гвинет Пэлтроу&nbsp;</div> - Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Гвинет Пэлтроу 

    Эппл была возмущена совместным снимком, сделанным на отдыхе

    14-летняя дочь голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу устроила своей маме публичный скандал в Instagram после того, как звезда выложила совместное с ней фото. Эппл оставила маме возмущенный комментарий, указав на то, что та не согласовала с ней публикацию снимка.

    screenshot_35_10

    «Мама, мы обсуждали это. Ты не можешь публиковать что-либо без моего согласия», - написала девочка под снимком, на котором она рядом с мамой в горнолыжной маске, закрывающей половину ее лица. Пэлтроу не стала идти на поводу у дочери и снимок не удалила. Но написала ей ответ.

    «Ты даже не сможешь увидеть свое лицо!» - ответила она дочери в комментариях. Можно предположить, что такой ответ говорит о том, что комментарий Эппл не был по-настоящему гневным, возможно, что она решила напомнить маме об их правилах публикации совместных снимков, не будучи слишком возмущенной этой ситуацией. В противном случае актриса, скорее всего, удалила бы фото, передает Cosmo.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения
    Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения

    Напомним, что дочери Гвинет в мае исполнится 15 лет. Известно, что у актрисы хорошие и доверительные отношения с детьми. Она признавалась ранее, что не стала съезжаться со своим новым мужем именно из-за детей, чтобы они чувствовали себя комфортно.

     

     

    знаменитости дети звезд актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ