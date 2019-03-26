Дочь Гвинет Пэлтроу устроила звезде Marvel скандал из-за публикации фото без разрешения



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Гвинет Пэлтроу

Эппл была возмущена совместным снимком, сделанным на отдыхе

14-летняя дочь голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу устроила своей маме публичный скандал в Instagram после того, как звезда выложила совместное с ней фото. Эппл оставила маме возмущенный комментарий, указав на то, что та не согласовала с ней публикацию снимка.

«Мама, мы обсуждали это. Ты не можешь публиковать что-либо без моего согласия», - написала девочка под снимком, на котором она рядом с мамой в горнолыжной маске, закрывающей половину ее лица. Пэлтроу не стала идти на поводу у дочери и снимок не удалила. Но написала ей ответ.

«Ты даже не сможешь увидеть свое лицо!» - ответила она дочери в комментариях. Можно предположить, что такой ответ говорит о том, что комментарий Эппл не был по-настоящему гневным, возможно, что она решила напомнить маме об их правилах публикации совместных снимков, не будучи слишком возмущенной этой ситуацией. В противном случае актриса, скорее всего, удалила бы фото, передает Cosmo.

Напомним, что дочери Гвинет в мае исполнится 15 лет. Известно, что у актрисы хорошие и доверительные отношения с детьми. Она признавалась ранее, что не стала съезжаться со своим новым мужем именно из-за детей, чтобы они чувствовали себя комфортно.