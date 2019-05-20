Дозор завершен: звезды попрощались с сериалом «Игра престолов»



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Эмилия Кларк instagram.com/emilia_clarke/

Звезды поблагодарили фанатов

Сегодня подошел к концу один из самых масштабных телевизионных проектов - сага «Игра престолов». Сыгравшая Дейенерис Таргариен 32-летняя Эмилия Кларк еще до окончания просмотра трогательно попрощалась с сериалом и своей героиней.

Звезда поделилась с читателями двумя фотографиями. На одной из них изображены главные герои саги, собравшиеся вместе. На другой актеры сфотографированы без грима и в обычной одежде.

Эмилия призналась, что исполнение роли Матери Драконов длилось всю ее взрослую жизнь. И она очень много для нее значит. «"Игра престолов» сформировала меня как женщину, как актрису и как человека", — призналась Кларк.

Она поблагодарила всех фанатов за то внимание, которое они уделяли сериалу и ее персонажу. «Без вас нет нас. И теперь наш дозор завершен», - заключила актриса.