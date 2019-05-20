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    Дозор завершен: звезды попрощались с сериалом «Игра престолов»

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    <p>Эмилия Кларк</p> <p>instagram.com/emilia_clarke/</p> - Дозор завершен: звезды попрощались с сериалом «Игра престолов»

    Эмилия Кларк

    instagram.com/emilia_clarke/

    Звезды поблагодарили фанатов

    Сегодня подошел к концу один из самых масштабных телевизионных проектов - сага «Игра престолов». Сыгравшая Дейенерис Таргариен 32-летняя Эмилия Кларк  еще до окончания просмотра трогательно попрощалась с сериалом и своей героиней.

    Звезда поделилась с читателями двумя фотографиями. На одной из них изображены главные герои саги, собравшиеся вместе. На другой актеры сфотографированы без грима и в обычной одежде.

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    Дозор завершен: звезды попрощались с сериалом «Игра престолов»
    Дозор завершен: звезды попрощались с сериалом «Игра престолов»
    Дозор завершен: звезды попрощались с сериалом «Игра престолов»
    Дозор завершен: звезды попрощались с сериалом «Игра престолов»
    instagram.com/emilia_clarke/

    Эмилия призналась, что исполнение роли Матери Драконов длилось всю ее взрослую жизнь. И она очень много для нее значит. «"Игра престолов» сформировала меня как женщину, как актрису и как человека", — призналась Кларк.

    Она поблагодарила всех фанатов за то внимание, которое они уделяли сериалу и ее персонажу. «Без вас нет нас. И теперь наш дозор завершен», - заключила актриса.

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    Игра престолов актриса
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