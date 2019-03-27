Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото



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Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом

Украинская певица порадовала поклонников новыми фото

Первенцу Джамалы, Эмиру-Рахману исполнился год, и звездная мама решилась показать миру его фотографии в Instargam.

Певица нежно поздравила сыночка впервые показала его новорожденным.

«Ты появился на свет очень вовремя и перевернул мою жизнь с ног на голову! Сейчас трудно представить, что когда я жила без тебя. Я невероятно счастлива, что ты наш сын. С первым годом, Эмир-Рахман », - поздравила Джамала украинский, а затем и на крымскотатарском.

Также Джа впервые показала лицо сына крупным планом

Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. А уже в марте 2018-го родила ему сына.