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    Шоу-биз

    Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото

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    Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном&nbsp;Эмиром-Рахманом - Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото
    Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом

    Украинская певица порадовала поклонников новыми фото

    Первенцу Джамалы, Эмиру-Рахману исполнился год, и звездная мама решилась показать миру его фотографии в Instargam.

    Певица нежно поздравила сыночка впервые показала его новорожденным.

    «Ты появился на свет очень вовремя и перевернул мою жизнь с ног на голову! Сейчас трудно представить, что когда я жила без тебя. Я невероятно счастлива, что ты наш сын. С первым годом, Эмир-Рахман », - поздравила Джамала украинский, а затем и на крымскотатарском.

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    Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото
    Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото
    Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото
    Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото
    Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото
    Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото
    Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото

    Также Джа впервые показала лицо сына крупным планом

    Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. А уже в марте 2018-го родила ему сына.

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