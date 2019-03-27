Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и впервые показала его фото
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Розсилка
Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом
Украинская певица порадовала поклонников новыми фото
Первенцу Джамалы, Эмиру-Рахману исполнился год, и звездная мама решилась показать миру его фотографии в Instargam.
Певица нежно поздравила сыночка впервые показала его новорожденным.
«Ты появился на свет очень вовремя и перевернул мою жизнь с ног на голову! Сейчас трудно представить, что когда я жила без тебя. Я невероятно счастлива, что ты наш сын. С первым годом, Эмир-Рахман », - поздравила Джамала украинский, а затем и на крымскотатарском.
Также Джа впервые показала лицо сына крупным планом
Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. А уже в марте 2018-го родила ему сына.