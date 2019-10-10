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    Шоу-биз

    Джаред Лето потерял свою запасную голову

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    <div class="sel_item">Джаред Лето&nbsp;</div> - Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето 

    Актер и музыкант подозревает, что ее украли, и просит вернуть за вознаграждение

    Актер, музыкант и фронтмен группы 30 seconds to Mars Джаред Лето не знает, что случилось с его запасной головой, которая стала одним из главных событий бала Института костюма Met Gala 2019. Об этом он рассказал в интервью GQ.

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    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову
    Джаред Лето потерял свою запасную голову

    Напомним, Джаред пришел на бал с копией своей собственной головы в руках и мужском платье Gucci, украшенном портупеей из кристаллов того же бренда. Это была отсылка к показу Gucci осень-зима 2018/2019: несколько моделей выходили на подиум со своими же головами в руках. Темой бала был кэмп — эстетизация уродливого в поп-культуре и моде, так что Джаред и проявил уважение к дресс-коду и стал главной интернет-звездой по итогам мероприятия: его фотографии с головой тут же стали мемом, также с ней фотографировались и другие знаменитости.

    Однако выяснилось, что судьба знаменитой головы артисту неизвестна. «Честно говоря, понятия не имею [где она]. Думаю, ее кто-то украл. Если найдете ее, принесите в ближайший к вам магазин Gucci и обменяйте на пару «грязных кроссовок», - рассказал он, очевидно, имея в виду суперпопулярные Gucci Dirty Sneakers.

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