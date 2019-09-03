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    Шоу-биз

    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида

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    Джастин и Хейли Бибер - Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин и Хейли Бибер

    Популярный поп-певец шокировал фанатов подробностями из жизни

    25-летний Джастин Бибер накануне второй свадебной церемонии со своей 22-летней супругой Хейли Болдуин решил вспомнить, какой непростой путь ему пришлось пройти, чтобы наконец почувствовать себя по-настоящему счастливым. Этими мыслями он поделился с поклонниками в своем Instagram.

    «Я прошел путь от 13-летнего мальчика из маленького городка до всемирно известной звезды. В 18 лет я не имел никаких навыков для жизни в реальном мире, однако у меня были миллионы долларов и доступ ко всему тому, чего я хотел. Это не самые приятные обстоятельства для каждого. В 19 лет я начал употреблять тяжелые наркотики, стал злым, обиженным и неуважительно относился к женщинам. Я отдалился от всех, кто меня любил, и чувствовал, что никогда не смогу измениться», – рассказал Бибер.

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    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида
    Джастин Бибер откровенно рассказал о наркозависимости и попытках суицида

    В завершение поста Бибер признался, что сейчас переживает лучший период в своей жизни. Брак с Хейли Болдин научил его ответственности, терпению, доверию, доброте и смирению. Всем оказавшимся в подобной ситуации певец посоветовал никогда не сдаваться и продолжать борьбу, а также любить людей и не бояться быть смелыми.

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