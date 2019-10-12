Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии



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Джастин и Хейли Бибер

Вряд ли кто из фолловеров обладает необходимой суммой

Популярный американский певец Джастин Бибер, недавно отметившийся свадьбой, неожиданно решил продать свой шикарный дом в Беверли-Хиллз (Калифорния). 11 октября она выложил в Instagram сразу несколько фотографий интерьера своего жилища, а в подписи к снимкам как раз указал, что думает продать эти апартаменты.

«Продам со всей мебелью. Это кому-нибудь интересно? Хотите купить?» – спросил 25-летний артист у своих подписчиков.

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