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    Шоу-биз

    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии

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    Джастин и Хейли Бибер - Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин и Хейли Бибер

    Вряд ли кто из фолловеров обладает необходимой суммой

    Популярный американский певец Джастин Бибер, недавно отметившийся свадьбой, неожиданно решил продать свой шикарный дом в Беверли-Хиллз (Калифорния). 11 октября она выложил в Instagram сразу несколько фотографий интерьера своего жилища, а в подписи к снимкам как раз указал, что думает продать эти апартаменты.

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    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
    Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии

    «Продам со всей мебелью. Это кому-нибудь интересно? Хотите купить?» – спросил 25-летний артист у своих подписчиков.

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