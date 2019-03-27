  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джастин Бибер признался, что всегда будет любить Селену Гомес

    • Розсилка
    Селена Гомес и Джастин Бибер - Джастин Бибер признался, что всегда будет любить Селену Гомес
    Селена Гомес и Джастин Бибер

    Селена и Джастин окончательно разорвали отношения в 2018 году

    Многим поклонникам Джастина Бибера так нравилась Селена Гомес рядом с ним, что они до сих пор верят в воссоединение пары, даже несмотря на то что Джастин женился на Хейли Болдуин.

    Бибер опубликовал в Instagram снимок Хейли, а в ответ получил комментарий о том, что он якобы не влюблен в нее и женился на ней, чтобы вернуться к Селене. Прочитав такое о себе, Джастин не выдержал и ответил.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Джастин Бибер признался, что всегда будет любить Селену Гомес
    Джастин Бибер признался, что всегда будет любить Селену Гомес
    Джастин Бибер признался, что всегда будет любить Селену Гомес
    Джастин Бибер признался, что всегда будет любить Селену Гомес
    Джастин Бибер признался, что всегда будет любить Селену Гомес
    Джастин Бибер признался, что всегда будет любить Селену Гомес
    Джастин Бибер признался, что всегда будет любить Селену Гомес

    «Почему я должен посвящать жизнь в браке одной девушке, чтобы вернуться к своей бывшей?.. Вам должно быть стыдно за себя… Я любил и люблю Селену. Она навсегда заняла место в моем сердце, но я по уши влюблен в свою жену. Встреча с ней - лучшее, что когда-либо случалось со мной… Я видел много подобных сообщений: «Он всегда возвращается к Селене», «Селена лучше для него»… Вы понятия не имеете о моей жизни и о том, что для меня лучше! Хейли - моя жена, и если вам это не нравится, то вы не поддерживаете меня и не являетесь моими фанатами… Прекратите отправлять мне и Хейли эти сообщения… Если бы вас правильно воспитывали родители, они бы советовали: когда нельзя сказать ничего хорошего, не говори вообще ничего», - эмоционально ответил Джастин одному из своих поклонников в Instagram.

    мужчина и женщина знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ