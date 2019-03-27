Джастин Бибер признался, что всегда будет любить Селену Гомес



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Селена Гомес и Джастин Бибер

Селена и Джастин окончательно разорвали отношения в 2018 году

Многим поклонникам Джастина Бибера так нравилась Селена Гомес рядом с ним, что они до сих пор верят в воссоединение пары, даже несмотря на то что Джастин женился на Хейли Болдуин.

Бибер опубликовал в Instagram снимок Хейли, а в ответ получил комментарий о том, что он якобы не влюблен в нее и женился на ней, чтобы вернуться к Селене. Прочитав такое о себе, Джастин не выдержал и ответил.

«Почему я должен посвящать жизнь в браке одной девушке, чтобы вернуться к своей бывшей?.. Вам должно быть стыдно за себя… Я любил и люблю Селену. Она навсегда заняла место в моем сердце, но я по уши влюблен в свою жену. Встреча с ней - лучшее, что когда-либо случалось со мной… Я видел много подобных сообщений: «Он всегда возвращается к Селене», «Селена лучше для него»… Вы понятия не имеете о моей жизни и о том, что для меня лучше! Хейли - моя жена, и если вам это не нравится, то вы не поддерживаете меня и не являетесь моими фанатами… Прекратите отправлять мне и Хейли эти сообщения… Если бы вас правильно воспитывали родители, они бы советовали: когда нельзя сказать ничего хорошего, не говори вообще ничего», - эмоционально ответил Джастин одному из своих поклонников в Instagram.