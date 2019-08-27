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    Шоу-биз

    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч

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    Джастин и Хейли Бибер - Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин и Хейли Бибер

    Популярный канадский исполнитель и автор песен порадовал публику своим откровенным образом

    25-летний Джастин Бибер был заснят папарации во время прогулки по парку «Раньон Каньон» в Лос-Анджелесе. Во время путешествия по Голливудским холмам Бибер предстал во всей красе, без верхней части одежды, и продемонстрировал свои многочисленные татуировки.

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    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч
    Джастин Бибер засветил голый торс и роскошный розовый Lamborghini за $200 тысяч

    После прогулки Бибер отправился к своему автомобилю, Lamborghini Urus, который поп-исполнитель покрасил в ярко-розовый цвет. Стоимость такой машины начинается от $200 000, сообщает американский таблоид Daily Mail.

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