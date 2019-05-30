  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе

    • Розсилка
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

    Помолвка между актрисой и ее избранником состоялась в начале весны

    Дженнифер Лопес и ее избранник, спортсмен Алекс Родригес, обручились еще в марте, однако пока не торопятся играть свадьбу. Кинозвезда призналась, что это именно ее решение.

    В интервью журналу Entertainment Tonight она рассказала, что у них с Алексом ожидается очень напряженный год и они пока не планируют нагружать себя свадебными хлопотами.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе
    Дженнифер Лопес неожиданно приостановила подготовку к свадьбе

    Дженнифер подчеркнула, что этот брак станет последним в ее жизни, а значит, им некуда торопиться.

     «Спешить некуда. Мы действительно считаем, что это будет навсегда, поэтому решили не торопиться и сделать все так, как надо», – поделилась актриса.

     

    знаменитости актриса Дженнифер Лопес шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ