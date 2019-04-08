Дженнифер Лопес представила новый клип



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Дженнифер Лопес

Поклонники оценили новый клип певицы

49-летняя Дженнифер Лопес порадовала своих поклонников новой видеоработой - клипом на песню Medicine. которую она записала совместно с рэпером French Montana.

В клипе артистка, которая меняет несколько нарядов и предстает в разных образах, демонстрирует свои хореографические таланты и в том числе навыки стриптизерши, которыми она овладела совсем недавно).

«Чертовски хороша! Она - легенда, а ее музыка - это наша медицина», - отметили в комментариях к видео поклонники Джей Ло.