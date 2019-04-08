  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес представила новый клип

    • Розсилка
    Дженнифер Лопес - Дженнифер Лопес представила новый клип
    Дженнифер Лопес

    Поклонники оценили новый клип певицы

    49-летняя Дженнифер Лопес порадовала своих поклонников новой видеоработой - клипом на песню Medicine. которую она записала совместно с рэпером French Montana.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Лопес представила новый клип
    Дженнифер Лопес представила новый клип
    Дженнифер Лопес представила новый клип
    Дженнифер Лопес представила новый клип
    Дженнифер Лопес представила новый клип
    Дженнифер Лопес представила новый клип

    В клипе артистка, которая меняет несколько нарядов и предстает в разных образах, демонстрирует свои хореографические таланты и в том числе навыки стриптизерши, которыми она овладела совсем недавно).

    «Чертовски хороша! Она - легенда, а ее музыка - это наша медицина», - отметили в комментариях к видео поклонники Джей Ло.

     

    знаменитости Дженнифер Лопес шоу-бизнес музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ