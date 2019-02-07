  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо

    • Розсилка
    Дженнифер ЛОуренс и Кук Марони - Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер ЛОуренс и Кук Марони

    Роман актрисы с директором художественной галереи в Нью-Йорке начался еще прошлым летом

    Недавно стало официально известно о помолвке 28-летней Дженнифер Лоуренс и 34-летнего искусствоведа Кука Марони - новость подтвердил представитель актрисы.

    Так, сегодня журналисты обнародовали фотографии с одного свидания влюбленной парочки, которое состоялось еще в январе этого года — на пальце Лоуренс заметно помолвочное кольцо из желтого золота с огромным камнем, из чего можно сделать вывод, что предложение Кук сделал своей возлюбленной гораздо раньше, чем об этом стало известно широкой публике.

    20190207jen-post

    20190207jen-05

    Напомним, роман актрисы с директором художественной галереи в Нью-Йорке начался еще прошлым летом, а познакомила их общая подруга Дженнифер и Кука. Сегодня свои отношения пара не скрывает — вместе возлюбленные выходят не только на тайные свидания, но и на светские мероприятия.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо
    Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо

     Читайте также: Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу.
    мужчина и женщина знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ