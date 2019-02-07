Дженнифер Лоуренс засветила огромное помолвочне кольцо



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Дженнифер ЛОуренс и Кук Марони

Роман актрисы с директором художественной галереи в Нью-Йорке начался еще прошлым летом

Недавно стало официально известно о помолвке 28-летней Дженнифер Лоуренс и 34-летнего искусствоведа Кука Марони - новость подтвердил представитель актрисы.

Так, сегодня журналисты обнародовали фотографии с одного свидания влюбленной парочки, которое состоялось еще в январе этого года — на пальце Лоуренс заметно помолвочное кольцо из желтого золота с огромным камнем, из чего можно сделать вывод, что предложение Кук сделал своей возлюбленной гораздо раньше, чем об этом стало известно широкой публике.

Напомним, роман актрисы с директором художественной галереи в Нью-Йорке начался еще прошлым летом, а познакомила их общая подруга Дженнифер и Кука. Сегодня свои отношения пара не скрывает — вместе возлюбленные выходят не только на тайные свидания, но и на светские мероприятия.