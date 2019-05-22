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    Шоу-биз

    Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой

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    <p>Джессика Альба&nbsp;&nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой

    Джессика Альба  

    Фото: imdb

    Кинозвезда признается, что испытывает в «горячие» моменты съемок сильный дискомфорт, поэтому пару глотков текилы ей просто необходимы

    Знаменитая американская актриса Джессика Альба на днях сделала шокирующее признание. 38-летняя актриса поделилась, что не может обойтись без крепких напитков на съемочной площадке.

    Как сообщает Toofab, речь идет только об интимных сценах. В интервью во время подкаста Him&Her она назвала такие съемки «отвратительными» и поделилась, что ей сложно сниматься в подобных эпизодах из-за того, что партнеры для нее всегда незнакомцы, пусть даже они и симпатичны внешне.

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    Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой
    Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой
    Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой
    Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой
    Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой
    Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой
    Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой
    Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой
    Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой
    Фото: imdb

    «Я думаю, что Пирс Броснан и Брюс Уиллис – очень привлекательны, но сексуальные сцены с ними не становятся от этого менее странными», – заявила Альба.

    Стоит отметить, что Джессика Альба снималась с обоими голливудскими знаменитостями. С Броснаном она играла в картине «Как заниматься любовью по-английски», а с Уиллисом – в «Городе грехов». Обе ленты предполагали ряд откровенных сцен.

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