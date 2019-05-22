Джессика Альба призналась, что не может сниматься в интимных сценах трезвой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джессика Альба Фото: imdb

Кинозвезда признается, что испытывает в «горячие» моменты съемок сильный дискомфорт, поэтому пару глотков текилы ей просто необходимы

Знаменитая американская актриса Джессика Альба на днях сделала шокирующее признание. 38-летняя актриса поделилась, что не может обойтись без крепких напитков на съемочной площадке.

Как сообщает Toofab, речь идет только об интимных сценах. В интервью во время подкаста Him&Her она назвала такие съемки «отвратительными» и поделилась, что ей сложно сниматься в подобных эпизодах из-за того, что партнеры для нее всегда незнакомцы, пусть даже они и симпатичны внешне.

«Я думаю, что Пирс Броснан и Брюс Уиллис – очень привлекательны, но сексуальные сцены с ними не становятся от этого менее странными», – заявила Альба.

Стоит отметить, что Джессика Альба снималась с обоими голливудскими знаменитостями. С Броснаном она играла в картине «Как заниматься любовью по-английски», а с Уиллисом – в «Городе грехов». Обе ленты предполагали ряд откровенных сцен.