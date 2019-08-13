Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джессика Альба instagram.com/jessicaalba/

Звезда порадовала поклонников новым выходом в свет

38-летняя Джессика Альба оказалась среди номинантов на награду Teen Choice Awards – 2019. Ежегодно премия присуждается исполнителям, актерам, фильмам и шоу, которые были выбраны подрастающим поколением.

Актриса ушла без награды, но она все равно приковала к себе внимание и взгляды – Джессика появилась на светском мероприятии в романтичном платье макси Oscar de la Renta с глубоким декольте, открытыми плечами и спиной. Длинный наряд из струящейся ткани украшен принтом из россыпи цветов.

Поклонники кинодивы не остались равнодушные к новому образу Джессики: «Настоящая звезда! Яркая, солнечная», «Вы прекрасны, а ваша улыбка завораживает», – писали фолловеры на странице актрисы в Instagram.