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    Шоу-биз

    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке

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    Джессика Альба - Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба
    instagram.com/jessicaalba/

    Звезда порадовала поклонников новым выходом в свет

    38-летняя Джессика Альба оказалась среди номинантов на награду Teen Choice Awards – 2019. Ежегодно премия присуждается исполнителям, актерам, фильмам и шоу, которые были выбраны подрастающим поколением.

    Актриса ушла без награды, но она все равно приковала к себе внимание и взгляды – Джессика появилась на светском мероприятии в романтичном платье макси Oscar de la Renta с глубоким декольте, открытыми плечами и спиной. Длинный наряд из струящейся ткани украшен принтом из россыпи цветов.

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    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    Джессика Альба в платье с экстремальным декольте появилась на красной дорожке
    instagram.com/jessicaalba/

    Поклонники кинодивы не остались равнодушные к новому образу Джессики: «Настоящая звезда! Яркая, солнечная», «Вы прекрасны, а ваша улыбка завораживает», – писали фолловеры на странице актрисы в Instagram.

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