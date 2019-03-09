Джеймс Макэвой продаст на аукционе рубашку, подписанную звездами «Оскара»



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Джеймс Макэвой

На прошедшей в феврале церемонии актер просил своих коллег оставить на его рубашке автограф. По признанию самого Макэвоя, без алкоголя здесь не обошлось. Но теперь задумка переросла в благотворительную кампанию

Шотландский актер Джеймс Макэвой, известный по фильмам серии «Люди Икс», а также «Грязь» и «Сплит», проведет благотворительный аукцион для помощи детскому фонду Ronald McDonald House.

Главный лот торгов - белая рубашка актера, в которой он пришел на прошедшую в феврале церемонию вручения «Оскара». На ней свои автографы оставили многие голливудские звезды, среди них: Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Фрэнсис МакДорманд, Эми Адамс, Сэмюэль Л. Джексон, Софи Тернер, Николас Холт, Тейлор Свифт и многие другие.

Идея «расписать» свои рубашку МакЭвою пришла во время вечеринки журнала Vanity Fair, которая традиционно проходит после церемонии «Оскар». Как признается сам актер, в этой затее не обошлось без алкоголя.

Минимальное пожертвование за право выиграть рубашку составляет $10. Макэвой заверил, что она будет чистой. Также у участников аукциона будет возможность получить и дополнительные призы.

Все полученные деньги фонд Ronald McDonald House направит на помощь семьям, в которых дети болеют раком.