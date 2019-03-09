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    Шоу-биз

    Джеймс Макэвой продаст на аукционе рубашку, подписанную звездами «Оскара»

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    Джеймс Макэвой - Джеймс Макэвой продаст на аукционе рубашку, подписанную звездами «Оскара»
    Джеймс Макэвой

    На прошедшей в феврале церемонии актер просил своих коллег оставить на его рубашке автограф. По признанию самого Макэвоя, без алкоголя здесь не обошлось. Но теперь задумка переросла в благотворительную кампанию

    Шотландский актер Джеймс Макэвой, известный по фильмам серии «Люди Икс», а также «Грязь» и «Сплит», проведет благотворительный аукцион для помощи детскому фонду Ronald McDonald House.

    Главный лот торгов - белая рубашка актера, в которой он пришел на прошедшую в феврале церемонию вручения «Оскара». На ней свои автографы оставили многие голливудские звезды, среди них: Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Фрэнсис МакДорманд, Эми Адамс, Сэмюэль Л. Джексон, Софи Тернер, Николас Холт, Тейлор Свифт и многие другие.

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    Джеймс Макэвой продаст на аукционе рубашку, подписанную звездами «Оскара»
    Джеймс Макэвой продаст на аукционе рубашку, подписанную звездами «Оскара»
    Джеймс Макэвой продаст на аукционе рубашку, подписанную звездами «Оскара»
    Джеймс Макэвой продаст на аукционе рубашку, подписанную звездами «Оскара»

    Идея «расписать» свои рубашку МакЭвою пришла во время вечеринки журнала Vanity Fair, которая традиционно проходит после церемонии «Оскар». Как признается сам актер, в этой затее не обошлось без алкоголя.

    Минимальное пожертвование за право выиграть рубашку составляет $10. Макэвой заверил, что она будет чистой. Также у участников аукциона будет возможность получить и дополнительные призы.

    Все полученные деньги фонд Ronald McDonald House направит на помощь семьям, в которых дети болеют раком.

    актер деньги Оскар
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