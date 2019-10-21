Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
Джим Керри и Джинджер Гонзага
Голливудский актер снова одинок
57-летний Джим Керри и 35-летняя Джинджер Гонзара встречались меньше года и приняли решение о разрыве. Влюбленные подтвердили роман в начале года. Тогда они вместе появились на «Золотом глобусе». Пара с радостью позировала фотографам.
Источники, приближенные к Керри и Гонзаре, подтвердили их расставание. Сам Джим и и молодая актриса не спешат комментировать разрыв.
Джим Керри был женат два раза, у актера есть взрослая дочь. После 2015 года актер пребывал в глубокой депрессии. Тогда его возлюбленная Катриона Уайт покончила с собой.
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