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    Шоу-биз

    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года

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    Джим Керри и Джинджер Гонзага - Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри и Джинджер Гонзага

    Голливудский актер снова одинок

    57-летний Джим Керри и 35-летняя Джинджер Гонзара встречались меньше года и приняли решение о разрыве. Влюбленные подтвердили роман в начале года. Тогда они вместе появились на «Золотом глобусе». Пара с радостью позировала фотографам.

    Источники, приближенные к Керри и Гонзаре, подтвердили их расставание. Сам Джим и и молодая актриса не спешат комментировать разрыв.

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    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года
    Джим Керри расстался с актрисой, которая младше его на 22 года

    Джим Керри был женат два раза, у актера есть взрослая дочь. После 2015 года актер пребывал в глубокой депрессии. Тогда его возлюбленная Катриона Уайт покончила с собой.

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