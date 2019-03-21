Джон Сноу и Дейенерис Таргариен погибнут в финале «Игры престолов»? (фотофакт)



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В сети появилась очередная фанатская версия концовки телесаги

Актер Питер Динклейдж, испонитель роли Тириона Ланнистера поделился в своем Instagram кадром, на котором он запечатлен вместе с другими главными героями сериала: Мэйси Уильямс, Софи Тернер, Николаем Костером-Вальдау, Гвендолин Кристи и многими другими.

Снимок он сопроводил смайлом в виде огня. Казалось бы, ничего необычного. Но фанаты обратили внимание на то, что на фото отсутствуют Эмилия Кларк, Кит Харингтон и Лина Хиди, исполнившие роди Дейеренис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер соответственно, и сделали выводы, что на снимок попали лишь те герои ленты, которые выживут.

Впрочем, у одного поклонника саги нашлось другое объяснение этому снимку. Он предположил, что это те актеры, которые снимали сцены в Дорне, а их съемки проходили за границей.

«Эти актеры были приглашены испанским футбольным клубом «Севилья» на матч, когда они были в Севилье и снимали сцены в Дорне», - написал он.

И это вполне похоже на правду - вместе с актерами на фото запечатлен игрок испанского клуба и национальной сборной Хесус Навас.

Так или иначе, гадать поклонникам сериала, что же их будет ждать в его заключительном сезоне, осталось не так долго - премьера «Игры престолов» состоится 14 апреля.