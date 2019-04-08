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    Шоу-биз

    Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен

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    Кит Харрингтон - Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен
    Кит Харрингтон

    Для нового образа Джон Сноу также сбрил бороду и изменил прическу

    Один из самых популярных актеров сериала «Игра престолов», исполнитель роли Джона Сноу, Кит Харрингтон решил удивить фанатов в преддверии нового сезона фэнтези-саги.

    При содействии других актеров проекта он принял участие в съемках популярного шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. В рамках программы актер поимпровизировал в ряде скетчей, для чего кардинально сменил имидж - сбрил бороду и усы, а также выпрямил свои фирменные кудри.

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    на весь екран згорнути
    Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен
    Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен
    Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен
    Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен
    Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен
    Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен
    Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен
    Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен
    Джон Сноу исполнил соблазнительный танец в образе Кармен

    В первых номерах программы Кит исполнил роли работника юридической конторы, пациента поликлиники и персонажа компьютерной игры. Однако уже в следующем эпизоде он предстал перед зрителями в откровенном красном платье с открытыми плечами и атласных перчатках в тон. Кроме того, Харрингтон примерил туфли на каблуках.

    Зрители шоу пришли в восторг от подобного перевоплощения, и актер сорвал бурные аплодисменты.

     

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