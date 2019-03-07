Джонни Депп лишился работы после скандала с Эмбер Херд



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Джонни Депп и Эмбер Херд

Последние несколько лет карьера известного актера идет под откос: ранее его уволили со съемок продолжения «Пиратов Карибского моря»

Джонни Депп - всемирно известный актёр с отличной репутацией. На его счету более ста фильмов, несколько наград с «Веницианского кинофестиваля» и «Золотого глобуса», а также номинаций на «Оскар». Несмотря на внушительный список актёрских заслуг, последние несколько лет зрители не довольны игрой актера.

Возможно, поэтому Джонни Деппа уволили со съемок фильма «Человек-невидимка», несмотря на то, что контракт был подписан. Студия Universal решила кардинально переработать сценарий и взять на роль главного героя женщину. Уже сейчас ведутся переговоры с Элизабет Мосс, сообщает Variety.

KЭто не первый крупный отказ для Джонни Деппа: после пяти успешных фильмов из серии «Пираты Карибского моря» новый шестой фильм будут снимать без капитана Джека Воробья, либо же заменят его на другого актёра. Несмотря на то, что за 14 лет существования франшиза собрала более 4,5 миллиардов долларов, руководство Disney готово продолжать съёмку без одного из самых запоминающихся персонажей Джонни Деппа.

Отказы актёру могут быть вызваны скандалом вокруг его личной жизни с Эмбер Херд. Актриса обвинила Джонни Деппа в насилии, из-за чего общественность подвергла его критике, в том числе за роль в фильме «Фантастические твари. Преступление Грин-де-Вальда». Позже Депп урегулировал обвинения, а недавно поделился шокирующими подробностями жизни с Эмбер Херд. Он обвинил актрису в связях с Илоном Маском ещё во время супружества. За попытку очернить его имя Джонни Депп подал в суд на бывшую жену и требует компенсацию в 50 миллионов долларов.