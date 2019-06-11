Джонни Депп помог бывшему возлюбленному Леди Гаги пережить расставание с ней



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Звездный агент опубликовал черно-белый снимок звезды «Пиратов Карибского моря»

50-летний Кристиан Карино поздравил известного актера с днем рождения. Он поблагодарил Джонни Деппа за поддержку.

Талантливый звездный агент несколько лет управлял делами Леди Гаги. Два года назад у них начался служебный роман. Леди Гага и Кристиан Карино объявили о помолвке. Однако после триумфа на «Оскаре», когда актриса и певица получила статуэтку за фильм «Звезда родилась», она объявила о разрыве отношений.

Это стало серьезным ударом для Кристиана. Пережить любовную драму ему помогли друзья, в числе которых Джонни Депп.

Накануне актер отметил 56-й день рождения. Карино опубликовал черно-белый снимок звезды «Пиратов Карибского моря». Он трогательно поздравил Деппа, отдав ему дань уважения. «Люблю тебя, Джонни. Спасибо за любовь ко мне и помощь в исцелении. С нетерпением жду следующих 56 лет братства», – написал Кристиан.