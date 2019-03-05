Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец



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Джонни Депп

Актер продолжает раскрывать все новые и новые подробности его предыдущего брака

Джонни Депп продолжает открывать прессе новые подробности его романа с его бывшей супругой Эмбер Херд. Так, по его словам, во время одной из ссор актриса порезала ему палец осколком от бутылки водки, которую она бросила в Деппа в порыве гнева.

При этом ранее сама Херд называла другую версию произошедшего. По ее словам, звезда фильма «Пираты Карибского моря» сам порезался, а потом кровью написал на стене имя «Билли Боб Торнтон». Именно с этим актером, как думал Депп, его жена ему изменяет.

Однако теперь Джонни Депп и его адвокаты утверждают, что травму ему нанесла именно его бывшая возлюбленная. Осколок стекла рассек голливудской звезде кость кончика пальца на правой руке, после чего он был вынужден обратиться к медикам, что подтверждают соответствующие документы. Об этом пишет портал RadarOnline.

Ранее Депп рассказал журналистам о том, что Эмбер Херд закрутила роман с изобреталем Илоном Маском еще в тот момент, когда они были в браке.