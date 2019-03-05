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    Шоу-биз

    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец

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    Джонни Депп - Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец
    Джонни Депп

    Актер продолжает раскрывать все новые и новые подробности его предыдущего брака

    Джонни Депп продолжает открывать прессе новые подробности его романа с его бывшей супругой Эмбер Херд. Так, по его словам, во время одной из ссор актриса порезала ему палец осколком от бутылки водки, которую она бросила в Деппа в порыве гнева.

    При этом ранее сама Херд называла другую версию произошедшего. По ее словам, звезда фильма «Пираты Карибского моря» сам порезался, а потом кровью написал на стене имя «Билли Боб Торнтон». Именно с этим актером, как думал Депп, его жена ему изменяет.

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    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец
    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец
    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец
    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец
    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец
    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец
    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец
    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец
    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец
    Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец

    Однако теперь Джонни Депп и его адвокаты утверждают, что травму ему нанесла именно его бывшая возлюбленная. Осколок стекла рассек голливудской звезде кость кончика пальца на правой руке, после чего он был вынужден обратиться к медикам, что подтверждают соответствующие документы. Об этом пишет портал RadarOnline.

    Ранее Депп рассказал журналистам о том, что Эмбер Херд закрутила роман с изобреталем Илоном Маском еще в тот момент, когда они были в браке.

     

    актриса актер
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